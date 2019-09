Pedofiil Epsteini tuttavate hulka kuulunud laulja Courtney Love’i väitel tahtis prints Andrew temaga seksida

55-aastase Love’i sõnul oli prints Andrew 2000. aastal New Yorgis Epsteini korraldatud peol, kus oli ka tema ning Epstein tutvustas neid teineteisele, teatab news.com.au.

Prints Andrew septembris 2019 FOTO: Liam McBurney / PA Wire/PA Images/Scanpix

Ameeriklanna meenutuse kohaselt oli prints flirtiv ja üritas teda juba Epstini majas voodisse meelitada, kuid ta tõrjus siniverelise lähenemiskatseid.

Love lahkus peolt enne südaööd, läks oma New Yorgi koju ning heitis magama, kuid kell 1.00 öösel oli uksekell.

«Olin juba magama jäämas, kui kuuldus uksekell. Tõmbasin hommikumantli selga ja panin sussid jalga ning läksin vaatma, kes ukse taga on. See oli kuninganna Elizabeth II poeg, prints Andrew koos oma ihukaitsjaga. Teda ma küll oma ukse taha ei oodanud,» meenutas laulja.

Love’i sõnul ütles prints talle, et sai tema aadressi nende ühiselt sõbralt Jeffrey Epsteinilt.

Jeffrey Epstein politseifotol FOTO: Handout . / REUTERS/Scanpix

«Sain aru, et ta tahab minuga seksida, kuigi ta seda välja ei öelnud. Pakkusin, et teen talle tassitäie teed. Kujutasin ette, kuidas pakun seda teed kuninganna näopildiga tassist. Igatahes kutsusin ta sisse ja me istusime elutuppa sohvale, kus ta üritas mind võrgutada. Ta uuris minu elu kohta, kuid ma vastasin talle samaga, küsides tema elu kohta. Ta oli vaid 45 minutit, tüdines ja lahkus,» teatas Love.

Courtney Love’i arvates oli see, et prints Andrew tuli tema ukse taha ja tahtis seksida, kõige sürrealistlikum asi, mis temaga kunagi juhtunud on.

Love avaldas selle juhtumi ka oma 2006. aasta elulooraamatus «Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love».

Courtney Love mais 2019 FOTO: PMA/ADM/Capital Pictures/Scanpix

Love’i nimi on samuti Epsteini väikeses mustas raamatus, kus on paljude tuntud inimeste nimed ja kontaktandmed. Need inimesed kuulusid Epsteini tuttavate hulka ja arvatakse, et osa neist võisid samuti alaealisi tüdrukuid seksuaalselt ära kasutada nagu Epstein. Tuntud meestest on lisaks prints Andrew’le mainitud näiteks Donald Trumpi, Bill Clintonit, Alec Baldwini ja Ralph Fiennesit.

Alaealiste kupeldamises ja seksuaalses ärakasutamises süüdistatud 66-aastane Jeffrey Epstein arreteeriti selle aasta juuli alguses ja pandi New Yorgi Metropolitan Correctional Center vanglasse. Ta oli alguses ööpäevaringse jälgimise all, kuna arvati, et ta võib teha enesetapu. Juuli lõpul loobuti sellest ja ta üritas 23. juulil teha enesetappu, mis ebaõnnestus.

Vangla teatel oli neil tööjõupuudus, mille tõttu nad ei saanud Epsteini pidevalt jälgida. Valvurid said korralduse teda käia vaatamas iga 30 minuti, kuid käisid paari tunni järel.

Valvurid leidsid Epsteini 10. augustil kell 6.30 kohaliku aja järgi ta kongist surnuna. Ta oli end lina abil üles poonud.

New Yorgi Metropolitan Correctional Center vangla FOTO: JEENAH MOON / REUTERS/Scanpix

Pärast ta surma levis vandenõuteooria, et ta tapeti, kuna kohtus oleks võinud paljastuda paljude kuulsuste seotus Epsteini seksiimpeeriumiga. USA kohtupatoloogid kinnitasid Epsteini enesetappu poomise läbi.

USA uurijad on jätkanud Epsteini seksiimpeeriumi ja surma uurimist ning Epsteini väidetavad ohvrid said septembri alguses kohtus sõna.

Courtney Love ja Kurt Cobain abiellusid 1992. aasta jaanuaris pärast neljakuulist tutvust. Kuus kuud hiljem sündis nende tütar Frances Bea Cobain.

Neil mõlemal oli juba enne abielu narkosõltuvus, mis kooselu ajal süvenes. Nad käisid mitmel korral sõltuvusravil.

Cobain suri 5. aprillil 1994, saades narko üledoosi. Ta oli surres vaid 27-aastane. Cobain kuulutati tagaotsitavaks 4. aprillil 1994 ja ta surnukeha leiti 8. aprillil 1994. Patoloogid lahkasid muusiku keha ja nende andmetel suri ta umbes 5. aprillil 1994.