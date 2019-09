Ratastooli sattunud nelja lapse isa Argo sai operatsiooniks vajamineva raha kokku

Argo kirjutas alles eile Facebooki grupis «Muutes Maailma», et kolme päevaga on kogutud 75 000 eurot.

«Mina olen imedesse uskunud algusest peale. Mina olen algusest peale olnud veendunud, et tuleb päev, mil ma taaskord jalgadele tõusen. Ja see päev on Teie kõikide abiga liikunud palju lähemale- see päev on liikunud 80 000.- eurot lähemale 0-st, kõigest mõned kuud tagasi. Ma tänan, et ka teie sellesse usute!» kirjutas Argo.