5MIINUST, OUJEE ehk lugu sellest, kuidas Võsu räpparid mu südame võitsid

Kuigi paar viimast lugu on jätnud narko- ja seksimiinused näiliselt minevikku, käib bändiga ikkagi kaasas omamoodi aura, mis ei luba päris süümepiinadeta tunnistada, et mulle tõesõna meeldib, mida need Võsu kutid teevad. Mingi vend säutsus alles paar päeva tagasi, et kes 5miinust fännab, oskab rääkida vaid «kulmukaare koordineerimisest ja kipsplaadi panekust».

Aga kui sa inimesi nende muusikamaitse järgi lahterdad, pole mõtet sinuga üldse millestki rääkida. Nende muusika on Eestis ainulaadne, nende sõnad on elulised, keeleliselt nutikad ja siiralt humoorikad, nende live-energia on ületamatu. Nad on superstaarid (purjus peaga ütleksin jumalad, päevavalges ei julge).

Pidu aga täna paneb 5 nagu viral ja öö on ärev nagu päev Ukrainal

Reedeõhtune live oli selle järjekordne tõestus. Täismaja, «k2lifaat» ja «Trenažöör» viiulitel, trummid, seitse külalisesinejat. Lendamise loo ajal tõusevad Põhja-Korea ja Estoni Kohver lava kohale, käsikäes mingi paksu valges hõlstis mehega, kes ilmselt nokkis publiku Orelipoisina ära petab.

«Anna vett» ajal sajab publiku kohal vihma. Koit Toome mängib klaveril «aluspükse». Elina Born laulab tausta. Kohvril on seljas Kenno Põltsami pildiga pusa, kondoome täis kleebitud. nublu vokaal tuleb ikka veel fono pealt, ükskõik kui palju ta ei laseks oma mänedžeril vastupidist väita (vähemalt «für Oksana» ajal).

Aga kõike seda pole nii väga vajagi, kuna piisab neist viiest kutist, piisab sellest muusikast, piisab sellest higisest publikust, et ükskõik kui suur või väike saal kuumaks kütta ja järjekordsest rämmarist «jõhkralt suur live» luua. Ekraane, tulevärki, tossu ja muid trikke pole vajagi. Aga vahel on ikka tore ennast proovile panna.

5miinust «jõhkralt SUUR LIVE» Helitehases. FOTO: Rasmus Rammo

Olla nii rõõm ja tähtis on tuju

«Miinused on mulle vist kõige tervislikumalt mõjunud üldse. See tõde on üks parimaid depressiooniravimeid, mida me bändina jagame. Alkoholism ja ained ning raha ja respektinälg on selle bändi DNAs,» rääkis Sass Henno, kelle tee kevadel miinuste omast lahku läks, kunagi Tartu Postimehele. Ma nõustun.

Pole vahet, mis tuju mul on, kui kehv päev on olnud või kui tühi ja mõttetu paik see maailm on, ma tean, et lava ees tunnen ennast elusana. See ei pea tingimata 5miinuse lava olema, aga nende meestega vähemalt tead, et petta ei saa. Nad kütavad täie raha eest, kuni iga viimnegi keha saalis on higine.

Nii et nüüd olen ma see vend, kes kannab Manowari mütsi, Shawn Mendese särki ja kuulab klappidest «erootikapoodi». Sest muusikal ei ole piire. Ja kui keegi tunneb tungivat vajadust kellegi teise rõõmu või kirge pisendada lihtsalt seepärast, et neile samasugune muusika ei istu, siis on see juba tõestus omaette, et rumalus on muusikaülene nähtus.