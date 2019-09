Teismeline neiu ei saa ülekaalu tõttu õiget koolivormi kanda

14-aastane Kada Jones käib Farehamis asuvas Portchester kogukonna koolis. Ta on oma ülekaalu tõttu sunnitud koolivormis juures kandma teistsugust seelikut. Kuna ta rikub sellega kooli eeskirju, mis reguleerivad õpilaste riietust, siis peab ta teistest eraldi õppima.

Neiu ise väidab, et ta kandis eelmisel aastal sama seelikut, kuid siis ei öelnud keegi midagi.

Kadal on nüüd valida: kas ta jätkab teistest eraldi õppimist või õpib kodus.

Terve olukord on neius tekitanud sünge meeleolu. «Ma olen viimased viis päeva nutnud. Ma ei saa aru, ma ei ole midagi valesti teinud,» ütles ta.

Kada ema Carleen on nüüd kooli peale vihane. «Kui ta (Kada) käiks riides nagu punkar, siis ma saaksin aru, aga see seelik on koolivormile sarnane ning sellel pole häda midagi,» ütles ema.