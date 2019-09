Walesi ragbihiid teatas, et tal on HIV

45-aastane endine ragbimängija Gareth Thomas šokeeris spordimaailmas, kui teatas, et tal on HIV, kirjutas The Sun. Thomas, kes mängis Walesi koondise eest üle saja mängu, sõnas, et tahab oma teadaandega vähendada HIV kohta käivaid stigmasid.

Ta sõnas: «Ma olen selle haigusega juba aastaid elanud. Selle saladuses hoidmine on mulle laastavalt mõjunud. Ma kartsin, et inimesed hakkavad mind kui pidalitõbist kohtlema, kuna nad ei tea HIV-st midagi. Ma olin sünges kohas, olin suitsiidne. Mul oli tahtmine kaljult alla sõita.»

Gareth Thomas, kes teatas 2009. aastal, et on gei, selgitas, et endalt elu võtmine haiguse diagnoosi järel tundus täiesti normaalne ja loomulik. Kaaslaste ja sõprade tugi aitas Thomasil nendest mõtetest üle olla.

Thomas tunnistas, et diagnoosist teada saamine muutis ta suitsiidseks. FOTO: POOL / REUTERS

«Palju inimesed elavad HIV tõttu hirmus ja häbis, aga ma keeldun üks nendest olemast. Me peame stigmadest üle olema,» sõnas ta.

Gareth Thomas sai teada, et tal on HIV, kui käis tavapärasel seksuaaltervise kontrollis Cardiffis. Thomas oli enne kapist välja tulles kuus aastat abielus oma lapsepõlvesõbra Jemmaga.

Pärast aastaid rehabilitatsiooni ning teste on tema tervis kontrolli all. Kui ta on sama hoolas ja ettevaatlik edasi, siis pole seda haigust võimalik kellelegi edasi anda.

Magic Johnson. FOTO: Richard Shotwell / AP