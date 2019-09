Endise Zimbabwe presidendi Mugabe maha matmine lükkus veidral põhjusel edasi

Elu24 kirjutas 6. septembril, et Robert Mugabe suri Singapuris 95-aastasena. Mehe surmast on ligi kaks nädalat möödas, aga teda ei ole ikka maha maetud. Vaatamata eile toimunud matustele, mida külastasid sajad zimbabwelased, ei ole Mugabet ikka hauda asetatud, kuna ei suudeta otsustada, kus seda võiks teha, vahendas The Sun.