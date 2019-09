Pildid: Lenna Kuurmaa viis lapsed jälle loodusega tutvuma

Võru linnas toimus täna hommikul väga õpetlik, kogukonda lähendav, linnaruumi kaunistav ja arendav istutustalgu “Roheline Võru”Festivali raames! Me käisime ka oma perega ja istutasime Koreli oja äärde oma pärnakese. Päris mehine oli teine, umbes selline 3,5 m kõrgune tugev isend. Pärast sõime talgusuppi! Ja rõõmustasime kõigi 400 inimesega kes kohale olid tulnud, tehtud ühise töö üle. Aitäh idee algatajatele ja korraldajatele! Võtke teiegi osa festivalist Roheline Võru 🌏🍃🌿🌳#rohelinevõru #keskkonnakaitse #linnaruumiprojekt #teadlikumeesti #võrulinn #võrustoimub #istutustalgud #kidsarethefuture #momslife @vorulinn praegu naudin kodus vihmaga lugemispausi(ainuke ajakiri, mis mul postkasti füüsiliselt tellitud)ja see on põnev lugemine, alati! #nationalgeographiceesti

