Juutuuber Victoria Villig käis Hirvepargis valitsuse vastu protestimas: aitab, kaua võib!?

Täpset sündmust, mis viimasel ajal Maia-Liisa Antonil harja punaseks oleks ajanud, naine välja ei oska tuua. «Neid sündmusi on nii palju, ma ei jõua enam isegi neid loendada. Kui minister tuleb ja ütleb, et kogu press on roosa läga, siis see ongi viga – seda on iga päev mitu korda. Või see, kuidas rahandusminister käib ringi kolme relvaga. Ma ei kujuta ette, mis ühiskonnas rahandusminister enda arust elab, et ta peab ringi käima kolme relvaga.. et kas ministeeriumi ametnikel kuulivestid on ikka juba välja jagatud? Mis tundega lähevad tööle ministeeriumiametnikud, kui nad teavad, et ministril on kaasas kolm relva igapäevaselt,» arutles Anton.