Uskumatu lugu: kunstinäituselt rööviti üle miljoni väärt kuldne tualettpott

Itaalia kunstniku Maurizio Cattelani poolt disainitud kuldne tualettpott oli saanud eksponaadina väljas olla kõigest kaks päeva enne varaste ohvriks langemist. Palee on muuhulgas ka kunagise Briti peaministri Winston Churchilli lapsepõlvekodu.

Thamesi Valley politsei sõnul tungisid kurjategijad paleess öösel ja lahkusid koos vetsupotiga sündmuskohalt umbes kella 4.50 ajal. Politsei usub, et kurjategijad kasutasid kullast poti kaaperdamiseks kahte sõidukit. Murdvarguse ajal keegi viga ei saanud, teatab Daily Mail.

Detektiivinspektor Jess Milne ütles väljaandele: «Varastatud kunstiteos on kullast valmistatud ja kõrge väärtusega vetsupott. Kuna klosett oli vana hoone torustikuga ühendatud, on vargus põhjustanud hoonele märkimisväärseid kahjustusi ja üleujutusi.»

Thamesi Valley politsei on kinnitanud, et 66-aastane mees on seoses vargusega vahistatud ja jääb hetkel politsei vahi alla, vahendab Daily Mail.