«Meeleheitel koduperenaiste» täht sai ülikooli petuskeemis osalemise eest leebe karistuse

«Meeleheitel koduperenaiste» staar Felicity Huffman tunnistas end süüdi kolledži sisseastumiskatsete eest vastutajale 15 000 dollari altkäemaksu maksmise, et parandada tema tütre testitulemust ja garanteerida tema ülikooli sisse saamine, vahendas BuzzFeed.

Reedel toimunud istungi ajal määrati Huffmanile 14 päeva vangistust, 30 000 dollariline trahv ning 250 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd.

Huffman tunnistas end altkäemaksu andmises süüdi juba mais. Enne seda oli Netflix sunnitud edasilükkama ühe filmi esilinastuse, millest Huffman kaasa tegi. Filmis «Otherhood» mängib Huffman ühte kolmest emast, kes emadepäeval oma pojale külla läheb. Film esilinastus 2. augustil.

Felicity Huffman koos abikaasa William H. Macyga eile kohtumajast lahkumas. FOTO: Katherine Taylor / REUTERS

Karistuse määramise ajal sõnas pisarsilmne Felicity Huffman, et tal on tõsiselt kahju sellest, mida tema käitumine on inimestes põhjustanud. «Ma reetsin nad,» ütles näitleja.

Huffmann on esimene tuntud lapsevanem, kes suvel lahvatanud skandaali tõttu karistada saanud. Teiste seas oli skandaaliga seotud ka «Lastega kodus» täht Lori Loughlin, kes maksis ülikoolile pool miljonit dollarit, et temaks kaks tütart saaksid ülikooli spordistipendiumiga sisse. Koolile tehtud avalduses sooviti märkida, et tütred on osa sõudevõistkonnast, aga kumbki polnud kunagi sõudepaadis istunudki.

Altkäemaksuskandaali sattunud Lori Loughlini tütred Olivia Jade (19) ja Isabella Rose (20) jätsid märtsis ülikooli pooleli, sest kardsid kiusamist.

Olivia Jade on tunnistanud, et ei hooligi koolist eriti, vaid soovib kogemust ning pidutsemist. Kui ema skandaali keskele sattus, pidutses türdruk jahi pardal ülikooli usaldusisikuga. Sellest ajast on tüdruk olnud segaduses ja tundnud, justkui oleks see maailma lõpp.