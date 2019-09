Koomik Bill Burr Eestis esinemisest: lihtsalt ei tulnud midagi välja

«Kõige naljakamad on need kohad, et mida rohkem Euroopas ida poole lähed, seda loogilisemaks inimesed muutuvad. Ma mäletan, kuidas mu naljad üldse ei õnnestunud, kui ma olin Soomes või Eestis. Täpselt ei mäleta. Lihtsalt ei tulnud midagi välja. Ma mõtlesin, et milles küll asi. Vahelehüüdjad püüdsid naljas olevat probleemi lahendada. Ma rääkisin ühe nalja, keegi ei naernud ja siis hõikas keegi vahele: palu lihtsalt vabandust,» meenutas Bill Burr.