Video: Venemaal kogub populaarsust šokeeriv kosimistrend

Üks neist, kes seda koges, on Peterburis elav Anastasia, kes saabus välismaalt koju lennukiga ja kuna ta kallim Sergei pidi tööl olema, läks naisele lennujaama vastu mehe sõber, teatavad bbc.co.uk ja iltasanomat.fi. Anastasia sai ehmatuse osaliseks, kui järsku minibuss mehe sõbra autole ette keeras ning sealt tulid välja maskides ja relvastatud mehed. Anastasia sai ehmatuse osaliseks, kui järsku minibuss mehe sõbra autole ette keeras ning sealt tulid välja maskides ja relvastatud mehed.

Need mehed tõmbasid Anastasia autost välja ja tirisid ta masina taha, kus nad vaatasid ta käekoti ja reisikohvri läbi, leides kotikese valge pulbriga.

Anastasia läks näost valgeks ja hakkas värisema, sest ta ei teadnud, kus võis tema asjade sekka selline pakk sattuda.

Maskides mehed küsitlesid naist, et kust ta selle aine sai ja kas see kuulub talle.

Anastasia sõnas, et ta ei saa mitte millestki aru ja äkki nad ajavad ta kellegagi segamini. Siis üks maskis ja relvaga mees põlvitas naise ette ja küsis, kas naine abiellub temaga.

See oli Anastasia kallim Sergei, kes kes kosis naist sellisel šokeerival viisil.

Teised mehed olid sündmuse korraldanud firma Spetsnaz Show poolt palgatud.

Venemaal on ekstreemkosimised muutunud väga populaarseks ja on tekkinud mitu seda teenust pakkuvat firmat.

Sergei maksis sellise kosimise eest 30 000 rubla (420 eurot), kuid on ka odavam variant, mis maksab 700 rubla (10) eurot. Selle puhul tehakse pool tundi kestev fotosessioon, milles kositav naine või naine ja mees lasevad end jäädvustada koos eriüksuslasega.

Anastasia sõnul oli ta alguses Sergei peale vihane, sest kosimine oli ehmatav, kuid mitte kaua.

Anastasia vastas Sergei kosimisele jaatavalt, kuid on teada naisi, kes pärast sellist kosmist «ei» ütlesid.

Üks firmadest, mis ekstreemkosimisi korraldab, on Peterburi Spetsnaz Show, mille omaniku Sergei Rodkini sõnul alustasid nad sellega 2010.

2015. aastast tegutseb see firma juba Venemaa mitmes paigas, neil on 14 linnas esindused. Rodkin lisas, et kui nad alguses olid turul ainsad tegijad, siis nüüd on neil konkurente.

Lisaks kihlustele saab Spetsnaz Show «eriüksuslasi» kutsuda ka pulma, sünnipäevadele, pidudele, kaasa arvatud laste sünnipäevpidudele.

Venemaa politsei eriüksuslased. Pilt on illustreeriv FOTO: Alexander Nemenov / AFP/Scanpix

Firma näitlejate seas on ka politsenikke ja sõjaväelasi, kes teavad, kuidas eriüksuslased käituma peavad.

«Klientidel ei ole kujutlusvõimet. Nad tahavad erioperatsiooni, relvastatud eriüksuslaste poolset arreteerimist ja narkootikume, kuid on veel kümneid võimalusi,» sõnas firma omanik.

Venemaa psühholoogi Polina Soldatova sõnul näitab ekstreemkosimine, et venelaste elu mõjutavad märgatavalt jõustruktuurid.

«Huumor aitab kaitsta ühiskonnas toimuva eest. Venelased arvestavad sellega, et ühel päeval võivad eriüksuslased ukse taga olla. Inimesed vajavad sellise olukorra läbimängimist, et end rahulikumana tunda,» selgitas psühholoog.

Ta lisas, et need ekstreemkosimised on kosija jaoks positiivse mõjuga, kuid ei pruugi olla seda kositava jaoks.

Paar. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence