Uskumatu lugu: kahe lapse ema abiellus kohaliku puuga

Põhjus, miks 34-aastane pruut otsustas Litrelandi Rimrose'i oru pargis igivana puuga ühte heita ei seisne selles, et tal oleksid järsku puu vastu tunded tekkinud. Naine soovib hoopis tõsta inimeste ja kogukonna teadlikust neid ümbritseva keskkonna ja rohelisuse hävitamise kohta. Tegemist on Cunningham'i poolt korraldatud kampaaniaga, mille raames ta võitleb kodukoha orgu plaanitava ümbersõidutee ehitamise vastu.

Cunningham'i sõnul oli tema reklaamitrikk inspireeritud Mehhiko naisaktivistidest, kes on sarnaselt temaga puudega abiellunud, seda kõike selleks, et tõsta kogukonna teadlikkust ebaseadusliku metsaraie kohta.

Naine ütles Mirror'ile: «Idee tekkis mul siis, kui kuulsin uue tee ehitusplaanist ja selle hävituslikust mõjust loodusele. Olen aastaid olnud meeleavaldaja ja osalenud tänavameeleavaldustel, kuid need ei köida piisavalt inimeste tähelepanu. Minu sooviks on, et inimesed oleksid kursis, kuidas rohelisust meie kodukeskkonnas hävitatakse.»

«Puude teema on mulle eriti südamelähedaseks saanud, kuna minu ema suri kopsuhaiguse tõttu. Plaan loodust hävitada selleks, et järjekordset tiheda liiklusega maanteed ehitada on rünnak inimeste tervisele. Meie ümber on reostust juba liiga palju ja me vajame hädasti lahendusi.»