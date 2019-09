Galerii: Birminghami «tedretäpike» lõpetas häbenemise ja avaldas endast julgeid kaadreid

Noor naine on aastaid oma keha haruldase haiguse pärast häbenenud, kuid viimaks võttis julguse kokku ning jagas oma tedretähnidega kaunistatud kehast sotsiaalmeedias julgeid kaadreid. Birminghamis elavat Thompson'it tuntakse kohalike seas kui «tedretäpikest». Naine on harjunud, et ta tihti langeb inimeste õelate kommentaaride ohvriks ja talle pidevalt tänaval pikalt järgi vaadatakse.