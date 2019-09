Video: «Modena armastajad» osutusid...

«Meil õnnestus kahe skeleti hambaemailist valke saada ja valgu-uuring näitas, et need teineteise embuses maetud on mehed,» sõnasid uuringu teinud teadlased.

«Nad võisid olla sõduritest sõbrad ja selle tõttu maeti koos. Kuid me ei saa välistada, et nad võisid olla ka vennad või nõod, kellel oli väike vanusevahe ja nad pandi samasse hauda,» nentisid uurijad.

Arheoloog Federico Lugli sõnas Itaalia riigitelevisooonile, et tema ja ta meeskond on ka varem leidnud vanu haudu, kus on kaks maetut, kes hoiavad üksteisel käest kinni, kuid siis on olnud tegemist mehe ja naisega.