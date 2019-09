Täiskuu, 13 ja reede. BINGO!

Täna on eriline päev, sest mitu müstilist nähtust on sattunud kokku - 13. september, reede ja täiskuu. Suveperioodi viimane täiskuu on emotsionaalses ja intuitiivses Kalade sodiaagimärgis. Täiskuu tipphetk jõuab kätte alles 14. septembril, kuid selle mõjusid on tunda juba täna. Järgmine 13 ja reede koos täiskuuga on alles aastal 2049!