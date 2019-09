Video: Ala 51 lähedal peeti kinni hollandlasest juutuuber ja ta sõber, kes tahtsid näha tulnukaid

Nye maakonna politsei teatel on kinnipeetud Hollandis tuntud juutuuber, 20-aastane Ties Granzier ja ta 21-aastane sõber Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep, kes mõlemad on Hollandi kodanikud, teatab msn.com.

Politsei sai teada, et USA kaitseväe testimisalale on loata sisenenud auto, olles keelatud ala piirist 5 kilomeetri kaugusel.

Korrakaitsjad tegid kindlaks, et keeltud alale sõitsid välismaalased ja nad peeti kinni. Kaks noort hollandlast sõnasid politseile, et nad oskavad rääkida inglise keelt ja nad said ingliskeelsetest keelusiltidest aru, kuid uudishimu sai neist võitu ja nad tahtsid näha, kas seal on ufosid ja tulnukaid.