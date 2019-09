Prantsuse kohus määras Saudi Araabia printsessile torumehe halva kohtlemise eest tingimisi karistuse

43-aastane printsess elas Pariisi 16. linnaosas Avenu Fochil asuva korrusmaja luksuskorteris, kuhu ta kutsus 2016 vannitoa veesüsteemi probleemide tõttu torumehe, teatab theguardian.com.

Printsess nägi, et torumees tegi ta vannitoast fotosid ja arvas, et see mees tahab need müüa kõmuväljaannetele. Ta andis oma ihukaitsjale Rani Saidale käsu töömehelt ta nutitelefon ära võtta ja meest peksta. Lisaks käskis ta torumehel oma jalgu suudelda ning siis viskas mehe korterist välja.