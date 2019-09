Milla Jovovichi kehadublant kaotas «Resident Evil: The Final Chapter» filmimise ajal käe

A post shared by Olivia Jackson (@oliviathebandit) on Feb 22, 2019 at 10:43am PST

Olivia Jacksoni läbielamine on saanud sotsiaalmeedias rohket vastukaja ja paljud on naise lugu kuuldes šokeeritud. Jacksoni esindajad advokaadibüroost Nelson and Fraenkel avaldasid, et kaskadöör sõlmis konfidentsiaalsuslepingu ning produtsendid nõustusid naise vaikimise eest tasuma tema raviarved. Jackson paljastab nüüd, et produtsendid Paul Anderson and Jeremy Bolt on ta hüljanud ja kokkuleppest taganenud.