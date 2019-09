Kes oleks osanud seda arvata? Grete Paia näitas end täiesti uuest küljest

New bike in the hood😎 Sain ka @autosoit tutika ratta ära proovida... no maru tuus, pole midagi öelda.🤭🙌🏻 Kes teist tsiklirahvas on?😏 ph @alariteede #autosõit #autosõitoü #bike #nakedbike #kawasaki

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on Sep 12, 2019 at 6:47am PDT