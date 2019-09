THC e-sigaretis tegi 18-aastasest noormehest 70-aastase äti

Arstide sõnul olid 18-aastase Hergenrederi kopsud nagu 70-aastasel vanamehel, kes on kogu oma elu suitsetanud, kirjutab cnn.com.

«See oli hirmutav, et üks väike «suits» midagi sellist kopsudega teeb,» sõnas ameeriklane.

«Sellele ei olnud halb maitse ja lõhn nagu päris sigarettidel ning see uimastas mõnusalt,» jätkas noor ameeriklane.

E-sigarett. Pilt on illustreeriv

Hergenreder kasutas Juul märgi täitepadruneid ja ta suitsetas päevas nii palju, et see vastas ühes suitsupakis oleva 20 sigareti nikotiinikogusele.

Mees tunnistas, et ta kasutas e-sigaretis ka tetrahüdrokannabinooli (THC), mis kanepitaime saaduste peamine psühhoaktiivne komponent.

Teda uurinud arst sai kohe aru, et probleemide põhjustajateks on e-sigarett ja THC.

Arst tegi mehele röntgenuuringu, mis näitas, et ta kopsud ja rindkere on väga halvas seisundis.

Kopsuarst Stephen Amesbury sõnas, et noormees jõudis haiglasse viimasel hetkel ja kui ta oleks viivitanud, oleks ta võinud surra.

Arst lisas, et Hergenrederil oli raske kopsukahjustus, tal olid hingamisrakused ja ta hingeldas.

Ameeriklane pääses 10. septembril koju, kuid ta ei ole veel paranenud. Ta hakkab treppidest üles kõndides hingeldama ja väsib. Võimalik, et ta ei saa enam sporti teha, kuna ta kopsud on kahjustatud.

«Olen kõndiv hoiatus, mida e-sigarett koos kahjuliku ainega teha võib. Ma ei taha, et keegi kogeks sama, mida mina,» sõnas ameeriklane.

USA arstiteadlaste teatel on olemas 450 kopsu- ja hingamisteede haigust, mis võivad tekkida e-sigareti tõmbamisel.

«Eestis ei ole paanikaks põhjust, sest USA turul ei kehti e-sigarettide vedelikele ja seadmetele regulatsioonid, mis on Euroopa turul rangelt nõutud. Euroopa Liidu territooriumil, niisamuti Eestis kehtivad e-sigarettide ja e-vedelike koostise kohta karmid TPD nõuded. E-vedelikud peavad olema testitud ja registreeritud ühes andmebaasis.

E-sigarettide müük Eestis on alla 18-aastastele keelatud. Küll aga saavad noored need kätte mustalt turult. Mustal turul liikuvatele e-vedelikele karmid nõuded ja reeglid ei kehti.

E-sigarett ei ole mõeldud mittesuitsetajatele ja kindlasti mitte teismelistele, vaid täisealistele tubakasuitsust loobujatele. Ka nikotiinivaba e-vedelik on mõeldud endistele suitsetajatele. Endine suitsetaja, kes hakkab tavatubaka asemel e-sigaretti kasutama, saab järk-järgult alandada e-vedeliku nikotiinitaset nikotiinivaba e-vedelikuni ning lõpuks e-sigaretist loobuda.

Oluline on rõhutada, et e-sigaretis tohib kasutada vaid selleks ettenähtud ametlikke e-vedelikke ning kanepi veipimine on Eestis keelatud».