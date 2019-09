Video: Iraanis arreteeriti drooni lennutanud reisiblogijad

King ja Firkin peeti Iraani politsei poolt kinni juba juulis kui sealsetele korrakaitsjatele jäi silma, et turistid lennutavad Teherani lähedal drooni.

Austraalia diplomaatide teatel aitavad nad Iraanis hätta sattunud paari, kuid veel ühte Briti-Austraalia naist, kes on samuti Iraani vanglas.

Arvatakse, et Iraan võib juulis arreteeritud paari tahta vahetada iraanlanna Negar Ghodskani vastu. Austraalia võimud arreteerisid Ghodskani 2017 USA käsul. USAs süüdistatakse seda iraanlannat USA tehnoloogia varguses ja Iraani viimises.

King ja Firkin tegid oma teekonnast postitusi, mis olid populaarsed, kuid info edastamine katkes arreteerimise tõttu. Nende eesmärgiks oli näidata, et riikides, kus lääne turistidesse suhtutakse halvasti, saab ilma probleemideta reisida.

Paar elas pikka aega Lääne-Austraalia osariigi pealinna Perthis, kuid paar viimast aastat New South Walesis.

Paari teatel ei tekkinud neil probleeme paikades, kus nad arvasid, et tekivad. Näiteks Afganistanis ja Kõrgõzstanis.

King ja Firkin saabusid Iraani 30. juunil ja andsid oma teekonna jälgijatele kohe teada, kus nad on, kuid siis järsku nende postitused katkesid.

Perekonnad ja sõbrad hakkasid neid taga otsima ning said teada, et nad on drooni lennutamise pärast pistetud Iraanis trellide taha.