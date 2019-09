Kuhu on kadunud seltskonnatäht Krista Lensin?

Elu24 on püüdnud korduvalt glamuurimaailma endist kroonikut tabada, et uurida, millised tuuled on naise elus puhumas, kuid ta hoidub meediasuhtlusest ja vaikib.



«Aitäh pakkumast, hetkel eemal kogu meediast ja loodetavasti kaua,» teatab Lensin ühe järjekordse pärimise peale.



Esimesed kuud pärast töölt lahkumist reisimisele pühendunud Lensin on sotsiaalmeediapostituste järgi viimasel ajal taas rohkem kodumaal. Glamuuri, põnevaid inimesi ega silmatorkavaid kostüüme tema piltidel enam ei näe.