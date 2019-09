Pildid ja video: Malaisia süüdistab Indoneesiast, et lapsed ei saa põlengusuitsu tõttu koolis käia

Malaisia võimud süüdistavad Indoneesiat, et nende metsapõlengu suitsu tõttu ei saa lapsed koolis käia ja inimestel on tekkinud terviseprobleeme, teatab theguardian.com.

Indoneesia keskkonnaminister Siti Nurbaya Bakar asus kaitsele öeldes, et põlengud võivad olla ka Malaisias, mitte ainult Indoneesias.

«Olen kindel, et põlengusuits ei ole ainult Indoneesiast, vaid ka Malaisia osariigist Sarawakist, kus on samuti põlenguid ning Kalimantanilt. Malaisia valitsus peaks asju vaatama objektiivselt, mitte süüdistusi loopima,» teatas minister.

Malaisia kliima- ja keskkonnaminister Yeo Bee Yin vastas omapoolse kommentaariga, et põlenguandmed räägivad enda eest ja need ei valeta.

Yeo lisas info, mis oli pärit Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni meteoroloogiakeskuselt ning selle kohaselt on Kalimantanil 747 ja Sumatral 387 põlengut.

Indoneesia hädaolukordade agentuur teatas, et ilmasatelliitide andmetel on Sumatra ja Kalimantani saarel kokku üle 3600 põlengupaiga. Põlengutest tingitud halvenenud õhu kvaliteet mõjutab 23 miljonit inimest.

Võimud lisasid, et Indoneesiast tuleva põlengusuitsu tõttu on Malaisia idaosas Sarawakis, mis asub Kalimantani saare loodeosas, suletud üle 400 kooli ning elanikele on jagatud hingamisteede kaitsmiseks üle poole miljoni näomaski.