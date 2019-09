Mees tunnistas avameelselt, et on vaadanud igasugust rõvedat pornot, aga üks on tema jaoks liiast

Küsimuste ja vastuste portaalis Quora küsiti avameelsetelt inimestelt, mis on kõige rõvedam porno, mida nad kunagi vaadanud on.

Kasutaja nimega Salman Rafi, kelle profiilis on kirjas, et ta teab araabia keelt, kirjeldas, et on vaadanud äärmiselt ekstreemset pornot.

Hoiatus! Äärmiselt eksplitsiitne sisu!

oksendamine ja okse söömine

väljaheited ja selle söömine

uriin ja selle joomine

menstruaalveri ja päevade ajal keeleka tegemine

kaenlaaluste lakkumine

surnud naistega seksimine

seks koerte, hobuste, eeslite, sigade ja lehmadega ning nende sperma ja uriini joomine

Sellest nimekirjast on puudu žanr, mida Salman Rafti ei suuda vaadata.

«Aga see, mis oli minu jaoks liiast, oli geiporno ja enda sperma söömine. See oli minu jaoks rõve.»

Seega, suures osas läänemaailmas normaalseks kujunenud homoseksuaalsus on mehe jaoks rõve, samas suudab ta vaadata, kuidas keegi seksib looma või surnud naisega.

Teine kasutaja, kes jääb anonüümseks, kirjeldas, et tema jaoks on kõige rõvedam lavastatud stseen sõjavägistamisest. Ta kirjeldas stseenis, kus kaks naist on riietatud sõjavangideks ja sõdurid vägistavaid neid. Kui kaamera nende pealt ära pöörab, kõlavad kaks püssilasku, näidates, et naised lasti maha.