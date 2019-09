Galerii: need veidrad kulmud tekitavad õudu ja külmavärinaid

Ei teagi, mis mõtted või plaan järgmistel naistel ilusalongi minnes oli, aga vaevalt meigikunstnik oleks midagi sellist ette kujutanud. Tegelikult on ka võimalus, et need inimesed ei käinudki professionaalse meigikunstniku juures, vaid avasid YouTube, kirjutasid sinna pimesi midagi sisse ja disainisid ise esimese asja, mis neile ette juhtus.

Ebaõnnestunud ja omanäoliste kulmude hulgast leiab kõike seda, millest on õuduskirjanik Stephen King oma romaanides kirjutanud. Seal on naised, kes on lasknud kulmud ära raseerida ja on selle asemel joonistanud roosad kaared.

Üks naine on lasknud teha pikad ja paksud kulmud. Üks Monza F1 raja Itaalias.

Üks naiste rahvas on mõlemad kulmud poolitada. Teine need kollaseks värvida. Kolmas ja neljas on teinud asju, mille peale kaine peaga ei tulekski.