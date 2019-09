Taavi Rõivas: praegune valitsus tahab Tallinna–Tartu maantee laiendamisega uute valimisteni oodata

Minister Aas vastas, et Tallinna–Tartu maanteel on projekteerimisel või ettevalmistamisel Mäeküla ümbersõit ja Põltsamaa ümbersõit. Praeguste plaanide kohaselt jätkub neljarajaliste teelõikude ehitus aastal 2023–2024, kirjutas Postimees .

Taavi Rõivas leiab, et maantee laiendamine tol ajal on tingitud 2023. aasta valimistega, kus praegune valitsus tahab rahvalt plusspunkte teenida.

Ta kirjutas Facebooki: «Pigemini ütles Aas, et enne 2023 ei tule mingeid uusi neljarajalisi. 2023 on teadupärast valimised, seega saime ametlikult kinnitust, et see valitsus uusi neljarajalisi teid ei raja ning rahandusministri maailmaavastuslik PPP-jutt on lihtsalt väike silmapete.»