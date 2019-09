Ala 51 juures toimuma pidanud muusikafestival jääb turvakaalutlustel ära

Muusikafestival Alienstock, mida korraldavad samad inimesed, kes on rahvusvahelise haardega ürituse «Jookseme Alale 51 tormi, nad ei saa meid kõiki peatada» alustajad, andsid teada, et kuna nad ei suuda tagada külastajate turvalistust, siis on parem üritus ära jätta, kirjutas NME.

Festivali ametlikul kodulehel tehtud avalduses andsid organiseerijad teada, et kolmepäevane üritus, mis pidi toimuma 20. kuni 22. septembrini Rachelis Nevadas, jäätakse ära kehva infrastruktuuri, halva planeerimise ja suurte riskide tõttu, millega pole tagatud rohkem kui 10 000 osaleja ohutus.

Korraldajad sõnasid ka, et nad on täielikult lõpetanud töösuhte festivali litsentisiomaniku Connie Westiga, kes ei suutnud oma lubadustest kinni pidada ja tagada, et kõik vajalik festivali korraldamiseks on olemas.

«Me ei ole huvitatud ega tolereeri seostamist Fyre Fest 2.0 nimega. Me näeme ette võimalikku humanitaarkatastroofi ja oleme selle tõttu otsustanud festivali ära jätta,» kirjutati ametlikus teates.

Aga tulnukapidu ei ole siiski läbi. Seoses festivali ootamatu lõpetamisega, sõnas asutaja Matty Roberts Facebookis, et kogunemine on nimetatud ümber «Ala 51 pidustusteks» ja toimub nüüd hoopis Las Vegase kesklinnas asuvas messikeskuses. Tasuta ühepäevane üritus toimub «tormamisele» eelneval päeval ehk 19. septembril.

Kõigele vaatamata plaanib Connie West siiski Rachelis oma ürituse korraldada. «Ma korraldan selle omas võtmes,» ütles ta kohalikule väljaandele. «Ma teen seda nii nagu ma oskan ja nagu ma planeerinud olen, sest see on ainuke viis, kuidas ma tean seda teha. Aga see toimub ikka.»