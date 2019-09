Bioloogi soovitus: ärge jootke purjus pesukarudele kohvi

Üks neist, kes selle nädala alguses tuikunud pesukarusid kohtas, oli Sittsville’i elanik Emily Rodgers, teatab cbc.ca.

«Üks pesukaru oli kohe väga purjus. Ta ei suutnud korralikult liikuda, kõikudes küljelt küljele. Ta üritas paigal seista, kuid ka see ei õnnestunud. Lõpuks jäi ta maapinnale lamama,» sõnas kanadalanna.

Rodgersil oli õuntest joobe jäänud loomast kahju ja ta helistas loomakaitsele, mille esindajad ta turgutamiseks kaasa võtsid.

Veel mitmed Sittsville’i elanikud on märganud joobes pesukarusid, nende seas ka Julie Fong, kes leidis pesukaru magamas oma maja verandal.

Naine lisas, et ta abikaasa oli varem märganud uimast pesukaru magamas nende aiapiirdel.

Kohalikud viskavad nalja, et pesukarudele on vist kuskil baar avatud ja selle tõttu on neist «joodikud saanud».

Kanada bio- ja zooloogide sõnul on praegu õunaaeg ja maapinnal vedeleb palju õunu, millest osad on riknenud, kuid just sellised õunad maitsevad loomadele, kaasa arvatud pesukarudele.

Õunapuu ja maapinnale kukkunud õunad. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Nii nagu inimesed võivad alkoholist sõltuvusse jääda, nii võivad ka loomad ning pesukarud ei ole erand,» nentisid loomaeksperdid.

Pesukaru. Pilt on illustreeriv FOTO: S. Meyers / imago/blickwinkel/Scanpix

Kanada Carletoni ülikooli bioloogi Michael Runtzi sõnul on inimesed üritanud nende aeda sattunud joobes pesukarudele kohvi joota, et loomade pea selgemaks saaks, kuid seda ei tohiks teha.

«Tean, et inimesed üritavad pesukarusid kainestada neile kohvi jootmisega. See võib toimida inimeste, kuid mitte metsloomade puhul. Kohv võib loomadele veelgi halba teha, kuna nad ei ole harjunud sellist jooki jooma. Kui on näha, et loom on purjus, tuleks helistada loomakaitsjatele, veterinaarile või organisatsioonile, mis hätta sattunud loomadega tegeleb,» soovitas bioloog.

Runtzi sõnul on ta näinud oma silmaga, kuidas loomad on roninud puudele, et sealt riknema läinud õunu kätte saada. Nad on jäänud purju ja kukkunud siis puu otsast alla.