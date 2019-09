Püha müristus! Skandaalne näitlejatar Amanda Bynes on sotsmeedias tagasi ja näitab uut välimust

Kuigi Bynes on kaasa teinud mitmetes Hollywoodi filmides, tuntakse teda siiski rohkem tänu tema «vägitegudele» eraelus.

Staari allakäik algas 2010. aastal, mil ta hakkas veidralt käituma. Näiteks sõnas ta toona, et teeb näitlemisega lõpparve, sest talle ei meeldi see. Hiljem võttis ta selle väite muidugi tagasi.

2013. aastal teatas ta, et mitmed maailmastaarid on inetud. Koledad olid näitlejatar sõnul näiteks Jay Z, Drake, Zac Efron, Miley Cyrus ja Rihanna. Seevastu kõigest kuu hiljem kirjutas ta Drakele, et armastab teda.