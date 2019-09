Pärast orkaani tabas Tokyot põrgukuumus

Jaapani pealinna Tokyot ning selle lähedasi Kanagawa ja Chiba prefektuure tabas 9. septembril orkaan Faxai, kuid nüüd on seal kuumalaine, mille tõttu juba kaks inimest on kaotanud elu ja kümned on vajanud kuumarabanduse tõttu haiglaravi.