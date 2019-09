Uudo teeb jälle tempe: nüüd läks Sepa-poiss õllepurgiga kaklema

Paistab, et Sepa-poiss võtab «Septembris ei joo» liikumist eriti tõsiselt ning on võtnud nõuks kõik õllepurgid isiklikult hävitada. Või vähemasti ühe...

Kuid see pole veel kõik! Ühest hävitatud õllepurgist pole Uudo jaoks küllalt, vaid ta kutsub üles ka teisi purke purustama. «Võib kasutada mis tahes tehnikat, tähtis on, et purk läheb katki!» teeb Saare hurmur asja iva selgeks. «Vaadake, et endale haiget ei tee!» loeb mees siiski sõnad peale.