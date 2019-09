VIDEOD Piletid müügis! 20 aastat Simple Sessionit ehk vaata retroklippidest, kuidas aeg rattal ja rulal lendab

«Freestyle-tänavaspordialade olümpiamängudele jõudmine on kindlasti kirsiks tordil Simple Sessioni 20-aastasele ajaloole. Oleme aastaid uskunud, et ühel hetkel see juhtub ning rõhutanud rula- ja BMXi sportlikku aspekti, püüdes innustada noori end pühendama ja proovile panema. Meie suurim unistus oleks mõnd Simple Sessionil üles kasvanud noort kunagi värviliste rõngaste all Eestit esindamas näha,» sõnas Simple Sessioni üks peakorraldajatest Mario Kalmre. «Soovime juubeliaastal avaldada tänu kõikidele, kes on Simple Sessionit aastate jooksul toetanud, korraldada aidanud, kajastanud ja külastanud – üheskoos oleme jõudnud siia, kus me oleme. Täiskäigul edasi!» lisas Kalmre.