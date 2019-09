Tallinnas Nõmmel tulistati kümmekond lasku, kahtlusalune on tuvastatud

«Ilmselt tulistati koeri. Tulevahetuses jäi kuuli ette ka see õnnetu lind. Valvan hoovi, kust suunast tulistati. Keda endiselt siin pole, on POLITSEI?!» kirjutas politseisse helistanud Iren ja lisas juurde pildi surnuks tulistatud linnust.

Politsei pressiesindaja teatel said politseinikud praeguseks välja selgitada info, mis kinnitab, et lasti õhupüssist ning laskmises on alust kahtlustada 1988. aastal sündinud meest. Vahejuhtumiga seotud isikud on tuvastatud ning juhtunu täpsemad detailid, sh laskmise põhjus, on välja selgitamisel.