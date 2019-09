Brigitte Susanne Hundil ei õnnestunud skandaalset mersut sotsiaalmeedias maha ärida

Power Hit Radio saatejuht Brigitte Susanne Hunt kurtis juuli lõpus, et Mercedes-Benzi esindus küsis temalt remondi eest rohkem raha, kui talle algselt öeldi. Silberauto esindus selgitas Elu24-le, et autolt oli mehaaniliselt eemaldatud tahmafilter.

Paistab, et see ettevõtmine läks lõpuks vett vedama, sest nüüd on masin ikkagi portaali auto24.ee müüki pandud. Hindki on tõusnud: nüüd küsitakse mersu eest 14 000 eurot.