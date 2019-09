Udmurdi teadlane süütas end parlamendi ees põlema

Arstid üritasid mehe elu päästa, kuid kuna pea 100 protsenti tema naha pinnast oli põlenud, siis see ei õnnestnud ja teadlane suri.

Venemaa aladel elavate soome-ugri rahvaste keeled on kadumas, kaasa arvatud udmurdi keel, mida ei oska umbes pooled udmurtidest, kelle seas domineerivad noored.

Udmurdi keeles antakse välja aina vähem raamatuid ning selles keeles telesaadete arv on kahanenud.

Udmurdi keele ja kultuuri eest seisjate sõnul on olukord traagiline, kuna udmurdid on oma keelt kaotamas.

Udmurdid on soomeugri rahvas, kelle peamine asustusala on Volga lisajõgede Kaama ja Vjatka vahel. Udmurdi vabariigi pealinn on Iževsk. Udmurte elab veel Permi ja Kirovi oblastis ning Baškiirias ja Tatari Vabariigis.