EI SAA SEE MEGHAN PUHKUST! Järjekordne «sõbranna» loobib hertsoginnat poriga: ta on manipuleeriv ja...

«Mulle tundus lihtsalt, et temaga on lõbus. Ta oli väga sõbralik ja tahtis kõigile meelepärane olla ning tegi selfie'sid ja pilte - ta tahtis lõbutseda. Talle meeldis juua.»

Lisaks sõnas Cundy intervjuus, et Meghan «otsis omale meest» ja et ta armastas Suurbritanniat.

«Ta rääkis, et otsib endale poiss-sõpra, kuulsat poiss-sõpra ja ma ei oleks kunagi osanud arvata, et ta abiellub ühel päeval prints Harryga.»

«Mulle tundub, et Meghan muutus tüdrukuks, kes võib-olla manipuleeris rohkem, et saada seda, mida Meghan tahtis.»

Vaatamata sellele, et Lizzie ja Meghani sõpruses on kaheldud, lükkab telenägu need väited ümber ja sõnab: «Ma tahan, et temast saaks järgmine printsess Diana. Ma arvan, et tal on selleks veel võimalus.»