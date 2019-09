Toidusõda: ekspruudid süüdistavad söögiguru Erik Orgut saiamugimises, mees ei jäänud vastust võlgu

Kanal 2 saade «Kuuuurija» polnud eile õhtul jõudnud eetrissegi minna, kui Orgu avaldas Instagramis, et saates on palju valet ja liialdusi ning ta ei mõista seal esinevate naiste motiive.

A post shared by Erik Orgu (@toitumisnoustaja_erikorgu) on Sep 9, 2019 at 8:24am PDT

Mari-Liis rääkis, et Orgu võttis temaga paar tundi peale rongis põgusate pilkude vahetamist Facebookis ühendust ja tegi otsekohese avalduse öeldes, et Mari-Liis on täpselt see ideaalnaine, keda ta viimased pool aastat visualiseerinud on. Noored väisasid koos ka Retseptiraamatu üritust «100 TORTI».