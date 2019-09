Uskumatu: Eesti mees teenib Soomes 2500 eurot kuus, aga elab autos

«Seda enam on mul suur rõõm tõdeda, et leidsime lõpuks eestlased, kes on valmis rääkima asjadest nii, nagu need päriselt on. Minu jaoks teeb saate kindlasti eriliseks ka see, et ametnike poliitiliselt korrektseid lauseid meie saatest ei leia ja sõna saavad vaid julgete väljaütlemistega asjaosalised ehk Soomes elavad eestlased ise,» lisab Sillamaa.