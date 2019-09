"Litsidest" tuntud näitleja Jekaterina Novosjolova hakkas muuseumipedagoogiks

Elu24 küsis Jekaterinalt, kas ta on varem pedagoogikaga tegelenud?

«Mul on suur kogemus lastega näiteringide läbiviimises. Kunsti vastu tunnen huvi juba lapsepõlvest, olen ka joonistamisega tegelenud. Magistriõpingute ajal osalesin Eesti Kunstiakadeemia joonistamis- ja maalimistundides» vastas Jekaterina Novosjolova.

«Kandideerisin! KUMU on mu lemmikkoht! Tallinnas asuvate kunstigaleriide külastamine on minu jaoks alati olnud inspiratsiiooniallikaks ka näitlejakarjääri arenemisel. Otsin alati seoseid kujutava kunsti ja teatri vahel, see rikastab. Võtan seda kui mõnusat hobi, mida vabakutselise näitlejana saan teatri- ja filmiprojektide kõrval teha.»