Indrek Tarand ei saanud mainimata jätta riigikogu esimehe tehtud apsakat

Sotsiaaldemokraat Indrek Tarand leidis, et tegu on Lennart Meri varasema ütlusega, mille Põlluaas segamini ajas. Viga oli sedavõrd suurem, et Põlluaas luges kõne paberilt maha.

Tarand käis pea, et kirjaoskaja peaks ikka suutma korralikult paberilt maha lugeda, aga keegi tõi välja, et kõikide aastate jooksul, mil riigikogus on kõnesid peetud, on vaid Hillar Palamets, tuntud ajaloolane, suutnud ilma komistamata lugeda.