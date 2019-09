Video: 83-aastane vanaema otsib Tinderist noori mehi juhuseksi jaoks

New Yorgis elav 83-aastane naine ei otsi Tinderis vanaisa tüüpi mehi vaid tutvub ainult noorte meestega, kirjutab Metro.

«Nooremad mehed saavad naise orgasmist omakorda mõnu, see on väga erinev sellest, kuid mehed minu nooruse ajal naise rahuldamisse suhtusid,» selgitab Hattie.

Algselt lootis Hattie leida mõttekaaslast ja hingesugulast, kuid nüüd seksib vanaema endast paljude erinevate aastakümneid nooremate meestega. Hattie selgitab, et hakkas seda tegema kuna ta igatses intiimsust ja naudib kaasaegse maailma tutvumise juhuslikku olemust.

«Minu elu eesmärk on muuta kohutavat, kohmetut vaadet vananemisele - soovin muuta vaadet vananemisele millekski põnevaks. Elu peaks olema üks armastuses pakatav seiklus, » selgitab naine.

Hattie tegi endale Tinder'i profiili kaheksa kuud tagasi ja väidab, et on kohtunud ligi 50 mehega ning kosilaste arv ei rauge, tutvumisrakenduses on suisa tekkinud järjekord juhuslikest armastajatest, kelle hulgast igihaljas naine saab oma valiku teha.