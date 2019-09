Šoti võimud «otsivad taga» 18. sajandil surnud nõida

31. augustil 2019 korraldasid Šoti võimud Addie mälestussündmuse, kuna möödus 315 aastat selle naise surmast. Nad teatasid siis, et otsivad selle nõia skeletti ja koljut, mis on pikka aega kadunud ning oodatud on teated nende asupaiga kohta.

Ajalooallikate andmetel elas see naine Fife’is Torryburnis ja suri 1704 vanglas, kus teda piinati, et ta nõiaks olemise, naabritele halva tegemise ja saatanaga seksimise üles tunnistaks.

Fife'i võimud panid meediasse ja sotsiaalmeediasse kuulutuse, et otsivad Adie koljut ja ülejäänud skeletti. Kui need leitakse, siis korraldatakse talle väärikas matus, millega samas mälestatakse neid tuhandeid naisi ja mehi, kes 17. – 18. sajandil nõiaks kuulutatuna elu kaotasid.

Adie haud asub Torryburne’i rannal, see on näha vaid mõõna ajal. Ajalooallikate kohaselt pandi kunagi ta hauale raske kivi, et see naine ei saaks hauast tõusta ja ta nõiaks kuulutanutele kätte maksta.