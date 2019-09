Pilt: sündantlõhestav hetk, mil õde toetab oma vähki põdevat nelja-aastast venda

Beckett Burge'il diagnoositi leukeemia eelmise aasta aprillis ja ta on pärast seda viitnud kuid haiglas, kus tema haigust on mitut moodi ravitud. Tema isetu õde Aubrey, kes on vennast vaid 14 kuud vanem, on selleks raskeks perioodiks oma sõbrad hüljanud, et oma väikevennale toeks olla, kirjutas The Sun.

Nende 28-aastane ema Kaitlin Burge, kes elab Texases, otsustas jaanuaris tehtud pildi avaldada, et näidata, kui oluline on õe ja venna vaheline armastus. Pildil on näha, kuidas Aubrey toetab oma väikevenda, kui viimane poti kohale kummardub, tundes kemoteraapia pärast iiveldust.

Kaitlin sõnas, et pärast seda, kui pilti sai tehtud, aitas Aubrey vennal käed ära pesta ja viis ta tagasi voodisse. Siis pakkus tüdruk välja, et puhastab ise vannitoa ära.

Kolme lapse ema Kaitlin sõnas, et õe ja venna koos nägemine muudab ta rõõmsaks, kuid ka väga kurvaks.

«Neil on omavahel imeline side. Selle päevani on nad pidevalt koos ja Aubrey alati aitab venda,» sõnas ema.

Kaitlin sõnas, et nelja- ja viieaastased lapsed peaksid väljas koos sõpradega mängima, sporti tegema ja ujuma, aga Aubrey on otsustanud koduseks jääda ja vennale toeks olla.

«Nad on alati väga lähedased olnud. Beckett mängis koos õega nukkudega ja tema mängis koos vennaga superkangelasi. Me julgustame Aubreyt välja minema, aga tema on otsustanud koduseks jääda.»