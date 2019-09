Uuesti ülikooli läinud näitleja Alo Kõrve: on päris ebamugav jälle koolipingis istuda

Kõrve tunnistas Elu24-le, et Tartu Ülikooli usuteaduskonda võrdlevat religiooni õppima minnes ei teadnud ta, mille ja kellega kohtuda tuleb. «Aga peagi selgus, et see polegi tume maa, kust rändureilt ei saabu enam teateid, vaid seal on inimesed, kes on väga terve, kaasaegse ning julge mõtlemisega.»