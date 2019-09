Trumpil tekkis Twitteris kuulsustepaariga vanglareformi teemal «sõda»

Legend kutsuti saatesse, kuna ta on organisatsiooni Free America asutaja. See organisatsioon tegeleb vangide õiguste küsimuste ja vange puudutavate seadustega.

Modell Chrissy Teigen asus oma mehe kaitsele ja kirjutas Twitteris Trumpile, et president on loll ja asjatundmatu.

«Mina olin see, kes reformimise dokumentidele allkirja andis ja mitte keegi teine. Vabariiklased on selle reformi au ära teeninud. Nüüd näen, et on inimesi, kes tahavad selle au enda nimele kirjutada. Need on igav muusik ja ta ropu suuga naine, kuid ma ei näinud neid, kui oli vaja selle abi seadusemuudatuse kehtestamiseks. Saatejuht Lester Holt ei maininud kordagi mind, president Trumpi ega vabariiklasi,» kirjutas Donald Trump oma tviidis.