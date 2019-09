Lugeja pildistas: Tallinnas uitas ringi veider spordimees ananass peas

Aga kellega on tegemist? Dr Googel teab.

Tegemist on Iisraeli jooksja Moshe Lederfeiniga, kes hakkas fotograafidele silma juba 2017. aprillis Viini maratonil. Tundub, et mees on võtnud sihiks läbida võimalikult palju maratone ananass peas. Ühte tema stiilinäidet saab vaadata SIIT.