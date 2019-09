Video: 2137 aastat tagasi maetud naise hauast leiti «iPhone»

See objekt on pruunsöest, millesse on pandud poolvääriskive, teatab msn.com.

Ala-Tey nekropolist on leitud kokku 110 matmispaika, millest kõige vanemad on pronksiajastust ja kõige nooremad Tšingis-khaani ajastust.

«Tegemist oli oma ajastu moedaamidega. Nad olid maetud siidist riietes, mis olid siis väga kallid. Meil oli õnne, et me need leidsime, sest enamiku on hauaröövlid varasemal ajal kaasa viinud,» sõnas Peterburi materiaalse ajaloo instituudi rõivaekspert Marina Kilunovskaja.