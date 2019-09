Galerii: Kolga mõisas sai näha enneolematut performance installatsiooni

«Kolga mõisa maskuliinsete sammaste vahel, alfa-geomeetriate võimuses, ollakse emotsionaalselt ülesköetud, täis pehmeid väärtuseid. Kuseme püsti, sest see mis sul püksis on, on vaid konstruktsioon, immersiivselt transformatiivne installatiivne frustratsioon. Tunne on enne kui mõte. Tahaks kohal olla enne kui alustan,» nii tutvustasid korraldajad Kolga mõisas toimunud performance installatsiooni.