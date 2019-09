Inglismaa jalgpallikoondislane sai teise mehe naisega flirtimise eest korraliku keretäie

29-aastane poolkaitsja Danny Drinkwater, kes viibib praegu Burnley meeskonnas laenul, käis Manchesteri ööklubis Chinawhite pidutsemas. Ta visati turvateenistuse poolt klubist välja, pärast mida kuuene grupp mehi talle kallale läks, kirjutas The Sun .

Kohapeal olnud allikas ütles, et see oli äärmiselt verine kaklus. Mehed hüppasid jalgpalluri pahkluul ja keegi kõrvalt karjus, et nad tema jalad murraksid.